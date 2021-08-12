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Двое екатеринбургских сотрудников полиции подозреваются в распространении «закладок»

12 августа 2021, 08:05
Фото: 1МI
Двое 25-летних полицейских из Екатеринбурга были задержаны в Полевском около СНТ «Красная гора», где был спрятан муляж, который имитировал наркотик весом 200 граммов. Один из задержанных является участковым, а другой работает следователем в отделении полиции № 2.

С весны 2021 года задержанные распространяли закладки по Свердловской области. Наркотики приобретались посредством дарк-нета, пишет «КП-Екатеринбург».

Как правило, подозреваемые покупали свёртки не более 100-200 граммов и разделяли их на несколько закладок.

СКР возбудил дело по покушению на реализацию наркотических веществ в крупном размере. На следующий день после задержания закладчик, работавший следователем, написал заявление об уходе по собственному желанию.

При личном досмотре у них изъяли сотовый телефон с координатами закладки. Должностные лица, о которых идет речь, отстранены от исполнения служебных обязанностей. В настоящее время они находятся под стражей. Один из них уже уволен из системы МВД, а по второму вопрос сейчас решается, рассказал редакции TagilCity.ru руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

Напомним, недавно в Нижнем Тагиле был задержан 23-летний житель Екатеринбурга, который оказался закладчиком. При обыске у него дома нашли 130 свёртков с наркотиками. Против задержанного было возбуждено уголовное дело.

130 свёртков с наркотиком были изъяты у закладчика в Нижнем Тагиле
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