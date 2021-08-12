Двое екатеринбургских сотрудников полиции подозреваются в распространении «закладок»

При личном досмотре у них изъяли сотовый телефон с координатами закладки. Должностные лица, о которых идет речь, отстранены от исполнения служебных обязанностей. В настоящее время они находятся под стражей. Один из них уже уволен из системы МВД, а по второму вопрос сейчас решается, рассказал редакции TagilCity.ru руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.