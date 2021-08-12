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Названа причина «стрелки» криминальных авторитетов в Екатеринбурге

12 августа 2021, 12:21
Фото: 1МI
Цель встречи «авторитетов» на ВИЗе в Екатеринбурге стала известна со слов осведомленного источника в криминальных кругах.

В криминальных кругах на встрече, которую предотвратили полицейские 11 августа текущего года, должна была решаться судьба бизнесмена Валерия Яковлева, сообщает Е1.

Причиной, по которой этому бизнесмену хотели предъявить претензии участники встречи, источник называет его конфликт с бизнесменом Русланом Соколовым. Конфликт между бизнесменами возник из-за элитной недвижимости в Екатеринбурге. Также Руслан Соколов считает, что Валерий Яковлев является заказчиком его убийства, которое было предотвращено в Сысерти.

Напомним, 30 человек было задержано 11 августа 2021 года в ходе операции в центре Екатеринбурга. С места инцидента были изъяты: пакетик с веществом зеленого цвета, 7 пистолетов, 8 дополнительных обойм и 4 коробки патронов.

30 криминальных авторитетов задержано на «стрелке» в Екатеринбурге
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