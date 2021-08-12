Названа причина «стрелки» криминальных авторитетов в Екатеринбурге

Причиной, по которой этому бизнесмену хотели предъявить претензии участники встречи, источник называет его конфликт с бизнесменом Русланом Соколовым. Конфликт между бизнесменами возник из-за элитной недвижимости в Екатеринбурге. Также Руслан Соколов считает, что Валерий Яковлев является заказчиком его убийства, которое было предотвращено в Сысерти.