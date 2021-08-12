Раненый тетеревятник из Красной книги найден на Уралмаше в Екатеринбурге

По всей видимости, птица летела и врезалась в стену дома. Орнитолог Александра Хлопотова рассказала, что у тетеревятника ушиб или перелом костей крыла. Также она считает, что без помощи человека выжить ему не получится, пишет Е1.
Кроме того, факт нахождения тетеревятника в Красной книге обязывает человека, который его нашёл, в течение трёх дней рассказать о случившемся Департаменту по контролю и регулированию животных Свердловской области.
Тетеревятника должны осмотреть, сделать рентгеновский снимок, соблюдать необходимое лечение, оповестить органы контроля, пройти реабилитационный этап и выпустить здоровую птицу. Также нужно соблюдать правильное питание при лечении.
Напомним, жительница Арамиля нашла в своём огороде красные грибы со специфическим запахом, которые, как оказалось, занесены в Красную книгу России.