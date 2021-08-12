Реклама кандидатов в ЗакСо и Госдуму появится в 155 магазинах и зданиях Тагила

В Ленинском районе под агитацию кандидатов выделено 48 точек. Они будут располагаться в Нижнетагильской филармонии на проспекте Ленина, 25, городской станции юных натуралистов на улице Пархоменко, 18, центральной городской библиотеке на проспекте Строителей, 1а, различных магазинах и в других общественных местах.