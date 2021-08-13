Движение в сторону Рудника в Нижнем Тагиле будет ограничено в выходные дни

Напомним, из-за аварийного ремонта теплотрассы с 11 по 30 августа 2021 будет перекрыта улица Бажова (от улицы Ильича до улицы Патона) в Нижнем Тагиле. А с 1 по 30 сентября — улица Патона (на участке от Школьного проезда до Бажова).