Пассажиропоток трамваев в Нижнем Тагиле вернулся к «доковидному» уровню

Темнов также отчитался градоначальнику о продолжающемся ремонте путей. С начала года отремонтированы аварийные участки и почти 400 стыков, проведен капремонт 600 метров контактной сети.Также трамвайный парк продолжает обучение водителей. В этом году уже выпущена одна группа. Всего же в настоящий момент в коллективе предприятия трудятся около 600 человек.