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Пассажиропоток трамваев в Нижнем Тагиле вернулся к «доковидному» уровню

13 августа 2021, 11:00
Фото: 2ГИС
За первые семь месяцев 2021 года экологический транспорт в Нижнем Тагиле перевез более 6 млн человек, половина из них – льготники.

Директор МУП «Тагильский трамвай» Игорь Темнов на встрече с главой города Владиславом Пинаевым заявил о восстановлении пассажиропотока экотранспорта. Показатели перевозок уже соответствуют уровню 2019 года, сообщили в пресс-службе городской мэрии.

Темнов также отчитался градоначальнику о продолжающемся ремонте путей. С начала года отремонтированы аварийные участки и почти 400 стыков, проведен капремонт 600 метров контактной сети.Также трамвайный парк продолжает обучение водителей. В этом году уже выпущена одна группа. Всего же в настоящий момент в коллективе предприятия трудятся около 600 человек.

В прошлом году, несмотря на сложную ситуацию, «Тагильский трамвай» не только сохранил коллектив, но и своевременно выплачивал своим сотрудникам заработную плату, добавил глава муниципального перевозчика.

В 2022 году нижнетагильский трамвай отметит свое 85-летие. К этому событию планируется отремонтировать административное здание. В связи с чем мэр города Владислав Пинаев уже поручил подготовить смету.

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