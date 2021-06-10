287,4 млн рублей выделено из местного бюджета на трамвайные перевозки в Нижнем Тагиле

Предусмотрено, что в трамваях должно быть установлено оборудование для организации безналичной оплаты проезда. Расходы на приобретение и установку оборудования, а также расходы на его эксплуатацию и (или) оплату услуг оператора системы будут осуществляться за счет подрядчика.