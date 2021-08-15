Адвокат из Тагила обвинила в беззаконии начальника отдела полиции № 17 Игоря Эркенова

Как дежурный адвокат, Алёна Афонина приехала в кабинет дознавателя 12 августа 2021 года, чтобы пообщаться со своей подзащитной. Однако девушка жаловалась на плохое самочувствие, а также утверждала, что оперативным сотрудникам о покушении на грабёж ничего не сообщала. В связи с этим адвокат и подзащитная, обсудив ситуацию, решили отказаться от дачи показании на основании статьи 51 Конституции РФ (защита прав и свобод лица).
Когда адвокат приехала в отдел на следующий день по вызову дознавателя для работы по другому делу, её не пустили, объяснив это устным распоряжением начальника полиции — Игоря Эркенова.
После этого она отправилась в прокуратуру, где встретила самого Эркенова, который сообщил женщине о том, что та мешает работать оперативникам, следователям, дознавателям.
Как можно проводить допрос, когда человек плохо себя чувствует, еле сидит и не может полноценно, объективно оценивать ситуацию?возмущается тагильская правозащитница.
Также Эркенов в личной беседе ней заявил, что в отделе № 17 будут работать только угодные ему адвокаты, утверждает Алёна Афонина.
Кроме того, тагильчанка добавила, что в отделе № 17 чаще возбуждают уголовные дела в отношении сотрудников. Ещё в этом отделе, по словам Афониной, систематически нарушается право на защиту задержанных.
Своим обращением женщина хочет привлечь к ситуации внимание со стороны общественности и соответствующих органов на работу отдела полиции №17.
В пресс-службе МУ МВД России «Нижнетагильское» заявили, что 13 августа адвоката не пустили в отдел, так как её подзащитных в то время там не было.
Адвокат говорит, что работает либо по назначению, либо по соглашению, соответственно должна предъявить необходимые документы. На момент посещения отдела полиции никаких договорных обязательств ни с одним участником уголовного процесса у нее нет было. По этой причине было отказано в посещении режимного подразделения,пояснила Элина Балуца.