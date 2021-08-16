«Мы не намерены сдаваться»: тагильский тренер о первенстве Европы по гребному слалому

Он отметил, что ни одна страна не может себя назвать безоговорочным лидером, так как ситуация быстро меняется. Также тренер сказал, что на данный момент сборная России сильна в каноэ мужском и женском до 23 лет и байдарке мужской и каноэ женском до 18 лет.