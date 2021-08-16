«Мы не намерены сдаваться»: тагильский тренер о первенстве Европы по гребному слалому

По его словам, у России сильный состав и сборная способна конкурировать с лидерами гребного слалома Европы, сообщает радио «Движение».
Прошлое первенство принесло российской команде третье место в общем зачете. Всего было завоевано спортсменами шесть медалей — три золотых и три бронзовых.
На стартующем Первенстве хочется выступать, как минимум, не хуже, но трезво оцениваем ситуацию. Конкуренция с каждым годом всё жёстче. Основные наши соперники — это лидеры Германия, Словакия, Франция, Чехия, Италия. Наверно, Польша с нами на одном уровне, рассказывает Евгений Доронин.
Он отметил, что ни одна страна не может себя назвать безоговорочным лидером, так как ситуация быстро меняется. Также тренер сказал, что на данный момент сборная России сильна в каноэ мужском и женском до 23 лет и байдарке мужской и каноэ женском до 18 лет.
У нас сильный состав. К нашим лидерам Дмитрию Храмцову, Михаил Круглову и Александру Харламцеву присоединилась участница Олимпийских игр Алсу Миназова. Это ощутимое усиление для нас, говорит тренер.
На данный момент в Словении стоит 35-градусная жара. Канал находится прямо под солнцем. Евгений Доронин отмечает, что в таких условиях некомфортно и тяжело соревноваться.