На тушение пожаров в Якутии готовы отправиться уральские студенты

Он отмечает, что такие командировки для студентов не в новинку. Каждый год они выезжают на тушение пожаров в Сибирь и другие регионы. Летом 2021 года уральцы помогали с тушением пожаров в Тюменской области. Отряд состоял из 40 человек и в регионе он пробыл более двух недель.