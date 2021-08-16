Пожар на заводе гражданской авиации потушен в Екатеринбурге

Пожар на заводе гражданской авиации на улице Бахчиванджи, 2Г случился вечером в воскресенье 15 августа. Местные жители сообщали в социальных сетях о слышимых с территории хлопках.
По данным МЧС, сообщение о возгорании поступило в 21.12, а в 21.54 спасателям удалось ликвидировать открытое горение.
В результате пожара сгорел отдельно стоящий склад, где хранилась мебель. Спасателям удалось избежать распространения огня на емкости с горючими жидкостями и газораспределительную станцию, сообщает пресс-служба регионального ведомства.
Информации о пострадавших нет.
Напомним, 13 августа 2021 года из-за пожара на ЖБИ в Екатеринбурге было эвакуировано 130 человек. В одном из цехов предприятия загорелось масло. Работникам удалось справиться с огнем до приезда пожарных.