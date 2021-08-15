TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Спасшему троих детей из огня 16-летнему студенту вручили благодарственное письмо

15 августа 2021, 14:47
Фото: пресс-служба СУ СКР по Свердловской области
16-летнему Сергею Тетеревкову, спасшему 1 августа 2021 года семерых детей из пожара в селе Чатлык Красноуфимского округа, вручили благодарственное письмо и сувенирную продукцию в СУ СКР по Свердловской области.

Благодарственное письмо от руководителя СУ СКР по Свердловской области и сувенирную продукцию с символикой ведомства вручили Сергею Тетеревкову за спасение детей во время пожара на улице Ленина в селе Чатлык, сообщает «Областная газета». Сначала отважный подросток вывел из горящего дома троих несовершеннолетних, затем ещё четверым помог выйти из соседнего здания, на которое мог перекинуться огонь.

В центральный аппарат СКР направлено ходатайство о награждении юноши ведомственной наградой Следственного комитета, отметили в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

Напомним, сообщение о возгорании в доме на улице Ленина в селе Чатлык на пульт диспетчеру поступило в 4.30 1 августа 2021 года. Возвращаясь домой, Сергей увидел пожар. Юноша забежал к себе и предупредил отца, чтобы тот вызвал спасателей, а затем направился к месту возгорания.

Троих детей из горящего дома спас 16-летний свердловский студент
Узнать подробнее

Материалы по теме
Семиклассник из Нижнего Тагила награжден медалью «Гордость Родины»Спасший утопающего ребенка мужчина награжден медалью СК России в КраснотурьинскеВысшую общественную награду получил детский сад № 135 в Нижнем Тагиле
#СК РФ#Красноуфимский округ#Чатлык#Село#Благодарность#Дети#Спасение#Пожар#Общество
Подпишитесь
Превышение выбросов и «малахитовый» пруд. Главные экособытия в Нижнем Тагиле
Вчера, 13:43
В Нижнем Тагиле психолог дал советы семьям мобилизованных мужчин
Вчера, 12:10
В Нижнем Тагиле «перекопы» влияют на отношение жителей к власти
25 сентября, 11:28
Владимир Жириновский предсказал события на Украине
25 сентября, 13:33
Вандалы изрисовали граффити новый мост через Тагильский пруд
Вчера, 15:32
У певца Элвина Грея украли синтезатор перед концертом в Нижнем Тагиле
Вчера, 20:25