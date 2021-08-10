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Троих детей из горящего дома спас 16-летний свердловский студент

10 августа 2021, 09:03
Фото: ГУ МЧС по Свердловской области
Троих детей из горящего частного дома в селе Чатлык Красноуфимского округа спас 16-летний Сергей Тетеревков. Еще четверых несовершеннолетних он вывел из соседнего дома.

Жилой дом на улице Ленина загорелся 1 августа, сообщение на пульт диспетчеру поступило в 4.30. Возгорание началось на веранде, причиной стало замыкание электропроводки, а затем огонь распространился на крышу здания, сообщает ГУ МЧС по Свердловской области.

Возвращаясь домой, Сергей увидел пожар. Юноша забежал к себе и предупредил отца, чтобы тот вызвал спасателей, а затем направился к месту возгорания.

Молодой человек залез в дом через окно, комнаты были задымлены. Сергей разбудил трех спящих детей, и вывел их на улицу через оконный проем.

Однако огонь стал распространяться на соседний дом. Юноша стал стучаться туда, чтобы предупредить жильцов, но ему никто не ответил. Тогда Сергей просунул руку в расщелину закрытой двери и зашел внутрь. Там он нашел четверых несовершеннолетних, которые спали. Их он также эвакуировал.

Прибывшие пожарные потушили огонь за 10 минут, огонь успел распространиться на площадь в 50 квадратных метров.

Сейчас рассматривается вопрос о представлении Сергея к награде МЧС.

Напомним, трое подростков спасли ребенка из горящего дома в селе под Красноярском. Школьники услышали крики о помощи со второго этажа и решили помочь. Женщина скинула одеяло, а молодые люди его растянули и поймали скинутого малыша.

Трое подростков спасли из горящего дома ребенка под Красноярском
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#Дети#Спасение#Свердловская область#Студент#Пожар#Происшествия
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