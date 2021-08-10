Троих детей из горящего дома спас 16-летний свердловский студент

Однако огонь стал распространяться на соседний дом. Юноша стал стучаться туда, чтобы предупредить жильцов, но ему никто не ответил. Тогда Сергей просунул руку в расщелину закрытой двери и зашел внутрь. Там он нашел четверых несовершеннолетних, которые спали. Их он также эвакуировал.