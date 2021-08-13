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130 человек эвакуированы из-за пожара на ЖБИ в Екатеринбурге

13 августа 2021, 06:02
Фото: Е1
Масло загорелось в производственном цехе на ЖБИ в Екатеринбурге. С предприятия было эвакуировано 130 человек.

Жители Екатеринбурга пожаловались на сильное задымление в районе ЖБИ 13 августа. Из промышленной зоны шел черный дым.

Оказалось, что на предприятии в одном из цехов загорелось масло. На место пожара выезжали спасатели, однако возгорание смогли самостоятельно потушить работники до приезда огнеборцев, пишет Е1.

Напомним, в начале июля жители Нижнего Тагила пожаловались на выбросы с НТМК. Проведенная проверка выявила, что на КХП происходило возгорание пека из-за технических неисправностей. Причиной стало скопление воды после проливных дождей.

Причину выбросов на КХП ЕВРАЗ НТМК выяснила тагильская природоохранная прокуратура
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#Екатеринбург#ЖБИ#Завод#Пожар#Новости УрФО#Происшествия
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