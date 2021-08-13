130 человек эвакуированы из-за пожара на ЖБИ в Екатеринбурге

Жители Екатеринбурга пожаловались на сильное задымление в районе ЖБИ 13 августа. Из промышленной зоны шел черный дым.
Оказалось, что на предприятии в одном из цехов загорелось масло. На место пожара выезжали спасатели, однако возгорание смогли самостоятельно потушить работники до приезда огнеборцев, пишет Е1.
Напомним, в начале июля жители Нижнего Тагила пожаловались на выбросы с НТМК. Проведенная проверка выявила, что на КХП происходило возгорание пека из-за технических неисправностей. Причиной стало скопление воды после проливных дождей.