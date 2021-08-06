Пожар в здании полиции начался во время грозы в Екатеринбурге

Пожар в здании полиции начался во время грозы в Екатеринбурге
Пожар в здании полиции начался во время грозы в Екатеринбурге
Сегодня, 08:52ПроисшествияФото: ИА "Ночные Новости"
Во время грозы в Екатеринбурге 6 августа около 02.00 часов на пульт пожарной охраны поступило сообщение, что в здании отдела полиции № 7 на улице Народной Воли, 81 сильное задымление.

Прибывшие на место пожарные обнаружили, что четвертый этаж задымлен. Ранг пожара был поднят до второго.

Одно звено службы выясняло, где возник очаг возгорания, а другое — эвакуировало людей. Всего из здания были выведены пять человек, никто из низ не пострадал.

Было установлено, что на третьем этаже в электросчетчике произошло короткое замыкание. Здание было полностью обесточено, а также организовано проветривание помещений.

Напомним, ночью из-за грозы в Екатеринбурге также отключилось электричество в нескольких районах города, а автомобили ушли под воду.

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Екатеринбург
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