Смог от сибирских пожаров накрыл Свердловскую область

Смог от сибирских пожаров накрыл Свердловскую область
Смог от сибирских пожаров накрыл Свердловскую область
Сегодня, 12:06Здоровье и экологияФото: 1MI
В минувшие выходные Свердловскую область накрыл дым от пожаров, которые бушуют в Сибири.

На смог пожаловались жители Нижнего Тагила, Кушвы, ЗАТО Свободный, Верхней Салды, Верхней Туры и других свердловских городов.

Накрыло дымом весь город. Даже дышать трудно,пишет в соцсетях жительница Кушвы.

Смог в Кушве

Из-за смога ухудшилась и видимость на трассах. Например, в группе ВКонтакте «Краснотурьинск LIVE» местные жители рассказывают о задымленности на дороге от Краснотурьинска до Волчанска.

Дым на трассе от Краснотурьинска до Волчанска
Фото:группа ВК «Краснотурьинск LIVE»

Согласно данным сервиса по оценке качества воздуха BreezoMeter, вчера, 8 августа «дымный шлейф» шел с севера Свердловской области. Сегодня он переместился восточнее.

8 августа
Фото:BreezoMeter

Появление смога в регионе из-за сибирских и якутских пожаров подтвердили и в Свердловском гидрометцентре.

По нашим данным, это действительно дымы, которые переместились из ХМАО. Они туда пришли из Сибири,сообщили в гидромете редакции 66.ru.

Что касается качества воздуха из-за дыма, то официальных данных по нему пока нет. На сайте УГМС данные постов мониторинга за 8 и 9 августа отсутствуют, как и на сайте регионального Министерства природы.

Кроме того, согласно сообщениям СМИ, дым от сибирских пожаров накрыл Тюменскую, Челябинскую области, Красноярский край, ХМАО, Алтай, Казахстан и даже дошел до Северного полюса.

Свердловская областьпожарсмог
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