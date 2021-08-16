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Осужденная за убийство приемного сына-тагильчанина пара обжаловала приговор

16 августа 2021, 10:59
Фото: 1MI
Чета Гилы и Михаила Германских из Екатеринбурга подала апелляцию на приговор по убийству 6-летнего приемного мальчика из Нижнего Тагила Никиты.

Они были обвинены в избиении до смерти несовершеннолетнего. Женщина получила 9 лет колонии, а ее супруг — 9 лет и 10 месяцев.

Адвокат осужденных Дмитрий Жикин говорит, что они не могут рассчитывать на оправдательный приговор, а только на смягчение наказания, потому что дело рассматривалось судом присяжных. Апелляция будет рассмотрена 6 сентября, пишет «КП-Екатеринбург».

Германские не признали свою вину в избиении тагильчанина-инвалида. Они утверждают, что он поскользнулся в ванной.

Напомним, ранее Гила Германская уже была осуждена на 12 лет за смерть Никиты, но затем ее отпустили на свободу. Супруги настояли, чтобы их дело рассматривал суд присяжных.

Осужденную на 12 лет за смерть ребенка-инвалида екатеринбурженку отпустили на свободу
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