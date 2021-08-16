Осужденная за убийство приемного сына-тагильчанина пара обжаловала приговор

Адвокат осужденных Дмитрий Жикин говорит, что они не могут рассчитывать на оправдательный приговор, а только на смягчение наказания, потому что дело рассматривалось судом присяжных. Апелляция будет рассмотрена 6 сентября, пишет «КП-Екатеринбург».