Полмиллиона отсудил у автосалона свердловчанин за навязанную услугу

Напомним, в начале июля 2021 года житель Нижнего Тагила рассказал о конфликте, произошедшем в одном из автосалонов Екатеринбурга, где после одобрения онлайн-заявки ему заявили, что условия кредита изменились. Урегулировать вопросы удалось только по прибытию на место инцидента сотрудников полиции.