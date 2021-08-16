Свалка с останками крупного рогатого скота обнаружена в Екатеринбурге

Останки животных были найдены жителем Екатеринбурга в лесополосе недалеко от города 15 августа 2021 года.
Кости, которые предположительно принадлежат крупному рогатому скоту, лежат на земле в черных пакетах, сообщил порталу 66.ru очевидец.
Близко подходить не стал — мало ли, какая зараза там, рассказал местный житель.
В природоохранной прокуратуре данный инцидент пока не комментируют.
Напомним, в начале июня несанкционированная свалка, на которой среди мусора лежали останки животных, была ликвидирована в коттеджном поселке Полеводство под Екатеринбургом. Трупы животных нашли местные жители и сообщили о скотомогильнике в правоохранительные органы.