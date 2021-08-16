Свалка с останками крупного рогатого скота обнаружена в Екатеринбурге

Напомним, в начале июня несанкционированная свалка, на которой среди мусора лежали останки животных, была ликвидирована в коттеджном поселке Полеводство под Екатеринбургом. Трупы животных нашли местные жители и сообщили о скотомогильнике в правоохранительные органы.