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Свалка с останками крупного рогатого скота обнаружена в Екатеринбурге

16 августа 2021, 09:25
Фото: pixabay.com
Разлагающиеся останки крупного рогатого скота в черных пакетах обнаружили жители Екатеринбурга недалеко от поворота к санаторию «Селен».

Останки животных были найдены жителем Екатеринбурга в лесополосе недалеко от города 15 августа 2021 года.

Кости, которые предположительно принадлежат крупному рогатому скоту, лежат на земле в черных пакетах, сообщил порталу 66.ru очевидец.

Близко подходить не стал — мало ли, какая зараза там, рассказал местный житель.

В природоохранной прокуратуре данный инцидент пока не комментируют.

Напомним, в начале июня несанкционированная свалка, на которой среди мусора лежали останки животных, была ликвидирована в коттеджном поселке Полеводство под Екатеринбургом. Трупы животных нашли местные жители и сообщили о скотомогильнике в правоохранительные органы.

Свалка с останками животных ликвидирована в Екатеринбурге
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#Останки#Свалка#Екатеринбург#Крупный рогатый скот#Общество#Новости УрФО#Происшествия
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