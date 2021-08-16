Тагил вошел в список приоритетных городов России для газификации

Города, которые являются участниками проекта получат доступ к бесплатному подключению частных домов к газу.
В программу «Чистый воздух» входят города с высоким уровнем загрязнения воздуха. Это Братск, Красноярск, Липецк, Магнитогорск, Медногорск, Нижний Тагил, Новокузнецк, Норильск, Омск, Челябинск, Череповец и Чита.
Закон о газификации был принят в июле 2021 года. Государство компенсирует все расходы горожан на проведение газовой трубы до границы участка.
А вот работы на самом участке хозяину частного дома придётся оплачивать за свой счёт. Подвод газа должны завершить к 2023 году.
Напомним, в ближайшие годы в уральском регионе подведут голубое топливо к примерно 220 тысячам домов. В Свердловской области будут продолжать программу по обеспечению жителей природным газом. До 2028 года голубое топливо придет еще в 220 тысяч домов, сообщил губернатор региона Евгений Куйвашев.