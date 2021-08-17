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Ежегодный литературный конкурс «Серая шейка» стартует в Нижнем Тагиле

17 августа 2021, 09:54
Фото: pixabay.com
Заявки на участие в XVI конкурсе литературного творчества «Серая шейка» принимаются на сайте Центральной городской библиотеки Нижнего Тагила.

В конкурсе могут участвовать не только тагильчане, ранее свои работы присылали жители из многих регионов России.

Заявки во взрослой номинации принимаются до 1 октября. Жюри будет оценивать «Художественные произведения о детях и для детей».

Для детей до 17 лет предусмотрено три номинации: «Литературное творчество», «Медиатворчество» и «Немного найдется таких уголков на Руси…», последняя из них посвящена 300-летию Нижнего Тагила.

Предусмотрены такие виды работ, как очерк, эссе, рассказ, мультфильм, видеоролик и другие. Они принимаются в электронном виде.

Лучшие произведения будут опубликованы в сборнике «Были и небылицы».

Напомним, в 2020 году гран-при на конкурсе «Серая шейка» получила школьница из Новосибирской области Мария Лимонова. Она написала рассказ «Пряники», взяв за основу реальную историю послевоенного детства своей соседки.

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