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Уральские участники конкурса «Большая перемена» представили свои проекты

13 августа 2021, 12:15
Фото: 1МI
Для участия в конкурсе «Большая перемена» представили свои работы школьники Свердловской области. Все проекты имеют практическую составляющую и направлены на изменение окружающей среды и качества жизни граждан.

Руководитель образовательного фонда «Талант и Успех» и член президиума Совета при президенте РФ по науке и образованию Елена Шмелева ознакомилась с проектами участников из Свердловской области на конкурс «Большая перемена».

Елена Шмелева заострила свое внимание на проекте выпускника школы № 80 города Екатеринбурга Льва Ломаева. Его работа «Топстер геймификации образования» направлена на создание системы мотивации школьников. Руководитель фонда уверена, что проект екатеринбуржца будет поддержан.

Образовательный фонд попросит всех своих партнеров обдумать вопрос совместной интеграции данного проекта. Отметим, что конкурс «Большая перемена» — это площадка для поиска и развития сильных сторон школьников. Каждый его участник может представить и защитить собственный проект, а затем получить финансовые призы на образовательные цели или стартап.

В 2021 году на участие в конкурсе подали заявки более 70 тысяч школьников уральского региона. Это вдвое больше, чем в прошлом году. К слову, финал по главным номинациям «Большой перемены» пройдет уже осенью в крымском «Артеке».

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#Большая перемена#Школьники#Свердловская область#Проекты#Конкурс#Общество
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