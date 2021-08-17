Из-за лесного пожара спасатели эвакуировали людей из уральского санатория

Такими образом, санаторий покинули постояльцы и сотрудники. Для этой цели собственники обеспечили автобусы, сообщает Е1 со ссылкой на департамент информполитики. Отмечается, что гости, не имеющие возможность добраться до дома, расселяются на других объектах.