Выпускник тагильского детдома перевел все свои накопления мошеннику

В феврале 2019 года 27-летний мужчина из Котласа завел несколько аккаунтов в соцсетях и под фальшивыми именами познакомился с тагильчанином, к которому потом вошел в доверие, сообщает пресс-служба прокуратуры Архангельской области. Мужчина обещал, что с его помощью сирота сделает выигрышную ставку на спорт в букмекерской компании. Деньги, которые молодой человек в результате перевел злоумышленнику, он накопил за счет социальных выплат по потере кормильца и стипендии.