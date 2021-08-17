Жила в детдоме, снимала интим: что известно о пытавшейся убить сына екатеринбурженке

После того, как в ночь на 13 августа девушка попыталась убить своего ребенка и нанесла ему несколько ножевых ранений, ей грозит до 15 лет лишения свободы. Молодая мать вела свою страничку в Instagram. Там она делилась снимками из интимных фотосессий и выступала за позитивное мышление.