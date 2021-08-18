2,6 млн выделил «Водоканал-НТ» на прочистку канализации на Тагилстрое

Очистка канализационной сети от грязи планируется на улицах Копровая, Огнеупорная, Черноморская, Гвардейская, Металлургов, Гастелло, Алапаевская, Чернышевского и Индивидуальная. Работы необходимо закончить до 31 октября 2021 года. За нарушение сроков контрактом предусмотрены пени за каждый день просрочки.
При очистке подрядчик должен обеспечить экологическую защиту окружающей среды и не допустить выход сточных вод. Использовать можно только новые материалы.
Заявки от потенциальных подрядчиков принимаются до 25 августа. Итоги тендера будут подведены 31 августа.
Напомним, новую канализацию планируют построить на Гальянке в Нижнем Тагиле. На проектирование выделено 340 тысяч рублей.