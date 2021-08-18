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2,6 млн выделил «Водоканал-НТ» на прочистку канализации на Тагилстрое

18 августа 2021, 08:32
Фото: 1MI
2,6 миллиона рублей выделено на прочистку канализации на девяти улицах на Тагилстрое в Нижнем Тагиле. Подрядчика для выполнения работ ищет «Водоканал-НТ».

Очистка канализационной сети от грязи планируется на улицах Копровая, Огнеупорная, Черноморская, Гвардейская, Металлургов, Гастелло, Алапаевская, Чернышевского и Индивидуальная. Работы необходимо закончить до 31 октября 2021 года. За нарушение сроков контрактом предусмотрены пени за каждый день просрочки.

При очистке подрядчик должен обеспечить экологическую защиту окружающей среды и не допустить выход сточных вод. Использовать можно только новые материалы.

Заявки от потенциальных подрядчиков принимаются до 25 августа. Итоги тендера будут подведены 31 августа.

Напомним, новую канализацию планируют построить на Гальянке в Нижнем Тагиле. На проектирование выделено 340 тысяч рублей.

Новую канализацию планируется построить на Гальянке в Нижнем Тагиле
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#Водоканал-НТ#Канализация#Спарк#Тагилстрой#Нижний Тагил#Эксклюзив#Общество
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