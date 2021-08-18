2,6 млн выделил «Водоканал-НТ» на прочистку канализации на Тагилстрое

Очистка канализационной сети от грязи планируется на улицах Копровая, Огнеупорная, Черноморская, Гвардейская, Металлургов, Гастелло, Алапаевская, Чернышевского и Индивидуальная. Работы необходимо закончить до 31 октября 2021 года. За нарушение сроков контрактом предусмотрены пени за каждый день просрочки.