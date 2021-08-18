Дефицит лекарств в реанимационном отделении больницы Североуральска не подтвердился

По итогам проверки ЦГБ Североуральска минздрав не нашел нарушений, о которых заявлял местный врач, сообщает Znak со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Комиссию в медучреждение направил губернатор региона Евгений Куйвашев вчера, 17 августа. Он просил разобраться в ситуации и отметил, что необходимые препараты, о нехватке которых заявлял медик, в области есть.
Напомним, о дефиците дорогостоящих лекарства в больнице Североуральска на своей странице в Facebook написал Алексей Паршуков. Он отметил, что проблема с обеспечением препаратами, возможно, кроется в многомиллионных долгах медицинского учреждения.