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Дефицит лекарств в реанимационном отделении больницы Североуральска не подтвердился

18 августа 2021, 11:53
Фото: страница Алексея Паршукова в Facebook
Информация о том, что врачу-реаниматологу североуральской больницы приходится покупать лекарства для пациентов за свой счет, не нашла подтверждения при проверке со стороны минздрава Свердловской области.

По итогам проверки ЦГБ Североуральска минздрав не нашел нарушений, о которых заявлял местный врач, сообщает Znak со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Комиссию в медучреждение направил губернатор региона Евгений Куйвашев вчера, 17 августа. Он просил разобраться в ситуации и отметил, что необходимые препараты, о нехватке которых заявлял медик, в области есть.

Напомним, о дефиците дорогостоящих лекарства в больнице Североуральска на своей странице в Facebook написал Алексей Паршуков. Он отметил, что проблема с обеспечением препаратами, возможно, кроется в многомиллионных долгах медицинского учреждения.

На отсутствие препаратов для пациентов реанимации пожаловался врач Североуральска
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#Свердловская область#Проверка#Североуральск#Больница#Общество#Здравоохранение#Минздрав#Здоровье
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