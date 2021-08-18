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Изнасилованный школьницей брат и останки в склепе. Итоги дня в Свердловской области

18 августа 2021, 14:32
Фото: TagilCity.ru
Рассказываем о главных событиях в Свердловской области за 18 августа.

14-летняя школьница из Сосьвы обвиняется в сексуальном насилии над своим 12-летним братом, в отношении девочки возбуждено уголовное дело. Она сняла все на видео и выложила запись на своей странице «ВКонтакте». В полиции пояснили, что дети из благополучной семьи и до этого не состояли на учете в ПДН.

Сняла на видео: 14-летняя школьница из Сосьвы обвиняется в изнасиловании брата
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Водитель манипулятора с плитами погиб под Нижним Тагилом на Серовской трассе. Он направлялся в Невьяск, но не справился с управлением. Автомобиль перевернулся, а мужчина вылетел через лобовое стекло и погиб на месте ДТП под многотонной машиной.

Водитель погиб: манипулятор с плитами перевернулся под Нижним Тагилом
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Многодетная семья из Нижнего Тагила обвинила «черного лесоруба» в том, что он из мести сжег «девятку» и Hummer. Теперь мать опасается за свою жизнь и жизнь детей. Ранее она поспособствовала закрытию нелегальной лесопилки в Балакино, который владел ее сосед. После заявления в полицию, была проведена проверка и пилорама закрылась, но уголовное дело не завели. Свидетели показали, что после поджога с участка убегал сосед. По словам многодетной тагильчанки, к ним после инцидента приезжали криминальные авторитеты и просили переехать жить в другое место.

«Черных лесорубов» в сожжении машин обвиняет многодетная мать из Нижнего Тагила
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Останки еще двух людей были найдены в одной из могил на месте предполагаемого склепа Демидовых в Нижнем Тагиле. Археологи закончили работу и увезли все кости в Екатеринбург. Там их обработают и возвратят в Тагил. Будет проведена ДНК-экспертиза, чтобы установить принадлежность могил к роду тагильских ремесленников. А найденный ранее череп отправят в Тюмень, чтобы по нему воссоздали лицо человека.

Останки еще двух людей найдены на месте предполагаемого склепа Демидовых в Тагиле
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#Итоги#Свердловская область#Общество
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