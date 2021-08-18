Рабочего придавило плитой при ремонте здания бывшего детского сада в Екатеринбурге

Напомним, 17 августа на Серовской трассе под Нижним Тагилом погиб 32-летний водитель. Он не справился с управлением автомобиля. В результате он улетел в кювет и опрокинулся. Мужчина вылетел через лобовое стекло, так как не пристегнулся ремнями безопасности и в результате машина его придавила.