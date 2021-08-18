Тагильчане сходили в поход по горному массиву Кольского полуострова Хибинские тундры

Команда учащихся МБУ ДО «Городская станция юных туристов» за восемь дней преодолела пеший поход по крупнейшему горному массиву Кольского полуострова Хибинские тундры. Там команда пребывала в зоне тундры. Из-за того, что у ребят не было дров для костра, им нужно было готовить еду на газовом оборудовании, сообщает пресс-служба администрации Нижнего Тагила.