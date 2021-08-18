Уралец-инвалид убил пенсионерку и почти забил до смерти бабушку с собакой

Сообщение о том, что 75-летняя пенсионерка пропала, поступило в дежурную часть ОВД Тавды в тот же день. Пожилая свердловчанка вышла вынести мусор и не вернулась домой. На следующий день в районе гаражного массива было найдено ее тело, на котором присутствовали признаки насилия, сообщает «КП-Екатеринбург» со ссылкой на главу регионального главка полиции Валерия Горелых.