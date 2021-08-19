TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Бизнесмен случайно застрелил своего товарища на охоте в Верхней Пышме

19 августа 2021, 15:21
Фото: СУ СК России по Свердловской области
На охоте в Верхней Пышме 41-летний бизнесмен застрелил своего 35-летнего знакомого, когда пытался из гладкоствольного ружья подбить пролетающую утку, однако задел другого мужчину. Он скончался из-за полученной травмы.

Происшествие случилось 18 августа в лесу недалеко от поселка Красный. Теперь бизнесмену грозит до двух лет колонии, сообщает старший помощник руководителя СКР по Свердловской области Александр Шульга.

Выстрел был осуществлен из ружья ИЖ-18МН калибра 12/76, официально зарегистрированного на мужчину. Целясь в утку, свердловчанин по неосторожности попал в шею своего товарища, также находившегося на охоте. В результате мужчина скончался на месте, рассказал глава пресс-службы областного МВД Валерий Горелых.

Фото: СУ СК России по Свердловской области

Напомним, глава СКР Александр Бастрыкин взял на личный контроль ход расследования уголовного дела в отношении депутата из Кургана, который во время охоты на снегоходе задавил волка.

Дело убившего на охоте волка депутата из Кургана взял на контроль Бастрыкин
Узнать подробнее

Материалы по теме
В Свердловской области произошли три несчастных случая на охотеУникальная операция сделана получившему 5 переломов на охоте екатеринбуржцуДело убившего на охоте волка депутата из Кургана взял на контроль Бастрыкин
#Охота#Бизнесмен#Верхняя Пышма#Убийство#Валерий Горелых#Происшествия
Подпишитесь
Превышение выбросов и «малахитовый» пруд. Главные экособытия в Нижнем Тагиле
Вчера, 13:43
В Нижнем Тагиле психолог дал советы семьям мобилизованных мужчин
Вчера, 12:10
В Нижнем Тагиле «перекопы» влияют на отношение жителей к власти
25 сентября, 11:28
Владимир Жириновский предсказал события на Украине
25 сентября, 13:33
Вандалы изрисовали граффити новый мост через Тагильский пруд
Вчера, 15:32
У певца Элвина Грея украли синтезатор перед концертом в Нижнем Тагиле
Вчера, 20:25