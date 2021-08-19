Бизнесмен случайно застрелил своего товарища на охоте в Верхней Пышме

Выстрел был осуществлен из ружья ИЖ-18МН калибра 12/76, официально зарегистрированного на мужчину. Целясь в утку, свердловчанин по неосторожности попал в шею своего товарища, также находившегося на охоте. В результате мужчина скончался на месте, рассказал глава пресс-службы областного МВД Валерий Горелых.