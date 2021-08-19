Екатеринбург вошел в топ-5 самых спортивных городов России

Топ-5 городов, где люди наиболее активно занимаются физкультурой и спортом, составила компания Ozon. По данным опроса на первом месте рейтинга оказался Нижний Новгород, на втором — Казань, а на третьем — Ростов-на-Дону.
Екатеринбург, чьи жители в особенности любят занятия бегом, футболом, волейболом, плаванием и фитнесом, закрепился на четвертой позиции.
При этом порядка 15% екатеринбуржцев занимаются спортом в ежедневном режиме, 17% — 1 раз в неделю, 30% — несколько раз в неделю.
На последнем месте рейтинга оказалась Самара.
Напомним, в середине августа 2021 года жительница Екатеринбурга стала чемпионкой мира по парашютному спорту в состязаниях среди среди юниоров, которые проходили в Кемерово. Ксения Фоминых стала лучшей в точности приземления.