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Игравшего с другом в догонялки 7-летнего мальчика сбила бетономешалка в Екатеринбурге

19 августа 2021, 05:19
Фото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга
7-летний мальчик попал под колеса бетономешалки в Академическом районе Екатеринбурга, выбежав на дорогу из-за припаркованного автомобиля. Ребенок был госпитализирован в больницу.

Дорожная авария с участием несовершеннолетнего пешехода произошла около 17.00 на дублере улицы Академика Сахарова в среду 18 августа. 30-летний водитель бетономешалки наехал на ребенка 7 лет, который неожиданно выбежал на дорогу во время игры с другом в догонялки, сообщает Е1 со ссылкой на городскую Госавтоинспекцию.

Мальчик получил ушибы и рваные раны и был доставлен в больницу.

Напомним, вечером 18 августа 2021 года в Каменске-Уральском 8-летнюю девочку и ее бабушку сбила Mazda СX-5. Пешеходов, не убедившихся в безопасности при пересечении проезжей части, отбросило на встречный автомобиль, они в результате погибли. За рулем иномарки находился 36-летний местный житель.

8-летняя девочка и ее бабушка погибли под колесами иномарки в Каменске-Уральском
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#Екатеринбург#Ребенок#ДТП#Новости УрФО#Происшествия
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