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До 286 гектаров возросла площадь природных пожаров в Свердловской области

20 августа 2021, 14:32
Фото: личная страница Евгения Куйвашева в Instagram
На сегодняшний день общая площадь природных пожаров на территории Свердловской области составила 286 гектаров. Об этом сообщил губернатор Евгений Куйвашев.

По его словам, под Первоуральском горит 70 гектаров, также крупные точки пожара зафиксированы в Пышминском районе и под Камышловом. Отмечается, что огонь образовался и на севере региона — в районе Новой Ляли, Серова и Шали. По словам Евгения Куйвашева, было решено противостоять огню с помощью встречного пала. Однако это может привести к тому, что дым вновь дойдет до столицы Урала. Спасатели отмечают, что к 21 августа пожар будет локализован. Также положение осложнено отсутствием ветра и жаркой погодой.

На своей личной странице в Instagram Куйвашев отметил, что ситуация является «контролируемой», однако в предстоящие выходные это может измениться. Он призвал горожан не разводить костры, уносить из лесной полосы посуду и стеклянные бутылки.

Напомним, 21 и 22 августа из-за аномальной жары в +36 градусов в Нижнем Тагиле объявлено экстренное предупреждение.

Экстренное предупреждение из-за 36-градусной жары объявлено в Нижнем Тагиле
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#Пожары в Свердловской области#Свердловская область#Евгений Куйвашев#Пожар#Здоровье
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