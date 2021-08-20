Любителей шашлыков на природе начнут «ловить» в Екатеринбурге

Данное мероприятие связано с наступлением жаркой погоды и безответственным поведением горожан, которые отдыхают на территории лесов, сообщили в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу.
Штрафовать будут любителей пожарить шашлык на мангале, а также тех, кто будет распивать алкоголь в парках.
За нарушение пожарной безопасности предусмотрена административная ответственность со штрафом до четырех тысяч рублей. Для юрлиц – штраф составит до 250 тысяч рублей.
Рейды пройдут в лесных зонах Шувакишского, Оброшинского, Шарташского, Карасье-Озерского, Мало-Истокского, Юго-Западного, Уктусского лесничеств и парке имени Лесоводов России.
Напомним, в Нижнем Тагиле и ГГО выписано 150 штрафов за нарушение особого противопожарного режима, пишет ИА «Все новости» со ссылкой на отдел надзорной деятельности МЧС.