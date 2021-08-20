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Любителей шашлыков на природе начнут «ловить» в Екатеринбурге

20 августа 2021, 12:57
Фото: 1МI
В предстоящие выходные сотрудники полиции вместе с городским и областным лесничествами проведут профилактические рейды в лесах на территории Екатеринбурга.

Данное мероприятие связано с наступлением жаркой погоды и безответственным поведением горожан, которые отдыхают на территории лесов, сообщили в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу.

Штрафовать будут любителей пожарить шашлык на мангале, а также тех, кто будет распивать алкоголь в парках.

За нарушение пожарной безопасности предусмотрена административная ответственность со штрафом до четырех тысяч рублей. Для юрлиц – штраф составит до 250 тысяч рублей.

Рейды пройдут в лесных зонах Шувакишского, Оброшинского, Шарташского, Карасье-Озерского, Мало-Истокского, Юго-Западного, Уктусского лесничеств и парке имени Лесоводов России.

Напомним, в Нижнем Тагиле и ГГО выписано 150 штрафов за нарушение особого противопожарного режима, пишет ИА «Все новости» со ссылкой на отдел надзорной деятельности МЧС.

Жителям Нижнего Тагила выписано 150 штрафов за нарушение противопожарного режима
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