Погиб пассажир: женщина на иномарке влетела под «КамАЗ» в Екатеринбурге

37-летняя свердловчанка за рулем иномарки Renault Sandero въехала в заднюю часть «КамАЗа поздним вечером 19 августа у дома № 23 на улице Сулимова в Екатеринбурге. Пассажир иномарки — 44-летний мужчина, находившийся на переднем сидении, погиб на месте происшествия. Водитель с тяжелыми травмами доставлена в городскую больницу № 23, сообщает «КП-Екатеринбург» со ссылкой на отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга.