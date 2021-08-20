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Просидевшую три дня на опоре моста кошку спасли в Верхней Пышме

20 августа 2021, 05:24
Фото: группа "ЗооСпас в Екатеринбурге" во "ВКонтакте"
Угодившую в бетонную ловушку кошку сняли с опоры моста зооспасатели в Верхней Пышме. Животное просидело там не менее трех дней и сильно проголадалось.

О застрявшей на железобетонном мосту в Верхней Пышме вечером 19 августа зооспасателям сообщили дорожные рабочие. Они отметили, что животное сидит там уже три дня.

Спасательная операция развернулась на месте инцидента утром в пятницу 20 августа, сообщается в группе «ЗооСпас в Екатеринбурге» в соцсети «ВКонтакте».

Каким образом она могла оказаться там, это так и осталось непонятным, рассказали спасатели. Им удалось навесить веревку в пролете над мостом и подняться, чтобы установить ловушку. В нее был положен корм, от которого голодное животное не смогло отказаться.

Фото: группа "ЗооСпас в Екатеринбурге" во "ВКонтакте"

В данный момент спасатели ищут для кошки старых или новых хозяев.

Напомним, 7 августа 2021 года собаку, застрявшую на уровне второго этажа, сняли с дерева зоозащитники на Химмаше в Екатеринбурге. Судя по всему, пес погнался за кошкой и взобрался на дерево, но слезть с него не смог.

Сидела на уровне второго этажа: на Урале собака застряла на дереве
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