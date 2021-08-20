Протаранивший самокат водитель из Екатеринбурга лишился водительских прав

Само ДТП случилось в мае 2020 года на пересечении улиц Машиностроителей и Космонавтов еще в мае 2020 года. По словам водителя, когда он поворачивал направо и уже пропустил пешеходов на «зебре», в крыло его автомобиля въехал самокатчик. После удара 35-летний мужчина упал на газон, а водитель вызвал ему «скорую».