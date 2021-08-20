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Протаранивший самокат водитель из Екатеринбурга лишился водительских прав

20 августа 2021, 10:49
Фото: 1МI
Водитель из Екатеринбурга был лишен водительских прав по решению суда после ДТП с самокатом. Мужчина считает, что он стал заложником брешей в законодательстве.

Екатеринбуржца, находившегося за рулем автомобиля, протаранил 35-летний мужчина на самокате. В результате водителя весной 2021 года лишил прав Ленинский районный суд.

Само ДТП случилось в мае 2020 года на пересечении улиц Машиностроителей и Космонавтов еще в мае 2020 года. По словам водителя, когда он поворачивал направо и уже пропустил пешеходов на «зебре», в крыло его автомобиля въехал самокатчик. После удара 35-летний мужчина упал на газон, а водитель вызвал ему «скорую».

Позже самокатчик обвинил водителя в наезде на него. А автолюбителя признали виновным в том, что он не пропустил пешехода и причинил вред его здоровью, сообщает Е1.

Он написал апелляционную жалобу, которая будет рассмотрена в областном суде в начале сентября 2021 года. Он считает, что такое решение — результат недоработок в законодательстве.

Напомним, жительнице Екатеринбурга грозит штраф за езду на электросамокате без прав после ДТП. 20-летняя девушка столкнулась на дороге с Lada Vesta во дворе дома на улице Московская, с травмами она была госпитализирована в больницу.

Штраф за езду на самокате без прав грозит 20-летней жительнице Екатеринбурга
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