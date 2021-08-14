Иномарка проехала по ноге 13-летнего мальчика в Екатеринбурге

Женщина рассказала инспекторам ДПС, что двигалась по правой полосе и увидела ребенка, который ехал на самокате. В какой-то момент подросток резко начал движение вправо, врезался самокатом в автомобиль, упал, нога у него ушла под колесо, и автомобиль проехал по ноге.