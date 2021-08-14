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Иномарка проехала по ноге 13-летнего мальчика в Екатеринбурге

14 августа 2021, 15:23
Фото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга
Сегодня утром, 14 августа, на улице Кушвинской в Екатеринбурге 50-летняя женщина за рулем Lexus наехала на 13-летнего пешехода. Мальчик решил пересечь дорогу в неположенном месте.

Женщина рассказала инспекторам ДПС, что двигалась по правой полосе и увидела ребенка, который ехал на самокате. В какой-то момент подросток резко начал движение вправо, врезался самокатом в автомобиль, упал, нога у него ушла под колесо, и автомобиль проехал по ноге.

В результате ЧП школьник получил перелом фаланги пальца и был госпитализирован в 9-ую больницу, сообщили в отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу.

Мама ребёнка сообщила, что отпустила сына на день рождения. Сам мальчик не смог пояснить почему решил совершить такой странный маневр, не убедившись в безопасности.

Напомним, в Екатеринбурге водитель Skoda Octavia решил проскочить перекресток на предупреждающий сигнал светофора и сбил 8-летнего ребенка, который шел по пешеходному переходу на зеленый свет.

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#Екатеринбург#Подросток#Иномарка#ДТП#Новости УрФО#Происшествия
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