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Ребёнок в истерике: свердловские приставы силой пытались забрать у отца сына

20 августа 2021, 14:13
Фото: Скриншот видео Е1.ru
В Верхней Пышме мужчина обвинил приставов в превышении полномочий. Инцидент произошел в июле 2020 года, когда сотрудники ФССП попытались забрать пятилетнего сына мужчины.

В тот момент ребенок находился с бабушкой в машине и очень испугался. Когда мальчик позвонил отцу, тот прибежал к машине. Однако в этот момент его заковали в наручники, а потом обвинили в насилии над представителями власти.

Само происшествие попало на видео. На записях видно, что мать мальчика пытается взломать машину, где находится перепуганный малыш и ждёт папу.

История началась с того, что суд решил оставить ребёнка жить с матерью и приставы пришли забрать мальчика у отца.

Адвокат Дмитрий Можайко заявил Е1, что передача ребенка должна проходить в присутствии представителей органов опеки и детского психолога. То, что произошло на глазах у ребёнка в этот раз, нанесло ему серьезную психологическую травму.

Суд Верхней Пышмы признал действия приставов незаконными и привлёк отца ребенка к ответственности.

Напомним, жительница Екатеринбурга избила судебного пристава, который пришел к ней домой для выполнения судебного решения. Ей грозит до 5 лет лишения свободы.

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#Судебные приставы#Приставы#Верхняя Пышма#Задержание#Происшествия
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