Ребёнок в истерике: свердловские приставы силой пытались забрать у отца сына

В тот момент ребенок находился с бабушкой в машине и очень испугался. Когда мальчик позвонил отцу, тот прибежал к машине. Однако в этот момент его заковали в наручники, а потом обвинили в насилии над представителями власти.
Само происшествие попало на видео. На записях видно, что мать мальчика пытается взломать машину, где находится перепуганный малыш и ждёт папу.
История началась с того, что суд решил оставить ребёнка жить с матерью и приставы пришли забрать мальчика у отца.
Адвокат Дмитрий Можайко заявил Е1, что передача ребенка должна проходить в присутствии представителей органов опеки и детского психолога. То, что произошло на глазах у ребёнка в этот раз, нанесло ему серьезную психологическую травму.
Суд Верхней Пышмы признал действия приставов незаконными и привлёк отца ребенка к ответственности.
Напомним, жительница Екатеринбурга избила судебного пристава, который пришел к ней домой для выполнения судебного решения. Ей грозит до 5 лет лишения свободы.