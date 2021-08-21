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Из-за жары обмелели реки в Свердловской области

21 августа 2021, 05:24
Фото: 1МI
Из-за аномальной жары и засухи в Свердловской области образовался дефицит воды. Обмеление по данным Уральского Гидрометцентра может привести к проблемам с водоснабжением в муниципалитетах.

Только в первой половине августа водность Тобола, Увельки, рек бассейнов Ницы и Камы до впадения Чусовой в основном составляла 60-85% месячной нормы.

Уровень воды в других реках составила 30-50 % от нормы, а в верховьях Чусовой и её притоках расходы воды были меньше средних многолетних значений в 5-10 раз. Местами уровни воды в реках были близки к минимальным значениям.

Синоптики прогнозируют, что к концу месяца в связи с сухой погодой и жарой, уровень воды начнёт понижаться и возникнет дефицит водных ресурсов.

Напомним, сразу два источника финансирования появилось у экологического проекта по очистке реки Чусовая. За 2,7 миллиона рублей планируется избавить от мусора более 100 километров реки и береговой линии.

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#Река#Свердловская область#Уровень воды#Здоровье
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