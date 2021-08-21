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Куйвашев поручил проверить на безопасность все маршруты школьников 1 сентября

21 августа 2021, 13:16
Фото: Департамент информационной политики Свердловской области
Во время рабочих поездок в муниципалитеты губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев обратил внимание глав на безопасность маршрутов, которыми 1 сентября в школы пойдут дети.

По словам Куйвашева, маршруты должны быть максимально безопасными. На них должно присутствовать хорошее освещение, тротуары и ограждения там, где они необходимы. Также губернатор поручил лично проверить люки колодцев, а в том случае, если где-то были коммунальные ремонты, убрать всю грязь.

Я прошу всех очень серьезно относиться к вопросам безопасности школьников,отметил Евгений Куйвашев.

Он также проверил, насколько образовательные заведения региона готовы к началу нового учебного года. Губернатор целенаправленно заехал в школы Камышлова и Сухого Лога, чтобы проверить безопасность детей. Он поручил обратить особое внимание на качество работы школьных столовых. Планируется, что в 2021 году на организацию бесплатного горячего питания в учебных заведениях в областном бюджете выделено свыше 5 миллиардов рублей.

В Камышлове Евгений Куйвашев посетил школу № 3, в которой обучается свыше тысячи человек. Данное учебное заведение является экспериментальной площадкой Уральского педуниверситета по подготовке несовершеннолетних к олимпиадам по физике, химии и математике. На данный момент школа практически готова к 1 сентября. Отмечается, что 60% педагогов по Свердловской области (и 80% в Камышлове) уже поставили себе прививки от коронавируса.

Я очень высоко ценю и благодарен всем им за такой ответственный подход и к личному здоровью, и к нашей общей задаче по формированию коллективного иммунитета,сказал Евгений Куйвашев.

Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

И в Камышлове, и в Сухом Логу губернатор пообщался с местными жителями и лично изучил требующие его внимания объекты. В это число входит и долгострой в Сухом Логу на улице Белинского, который начали возводить в 2006 году, однако из-за проблем строительной компании работы быстро завершились. На данный момент у многоквартирного дома новый застройщик. Он обещает, что первая секция будет сдана в 2021 году, а часть квадратных метров уйдет учителям, врачам и детям-сиротам.

Также Евгений Куйвашев дал поручение, которое касается аварийного моста через реку Пышма и пешеходного перехода для школьников через городскую дорогу.

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#Проверка#Сухой лог#Камышлов#Евгений Куйвашев#Школы#Общество
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