tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 24 августа 2021, 09:49

Published 24 августа 2021, 09:49

Modified 29 ноября, 18:18

Updated 29 ноября, 18:18

120 тысяч доз вакцины «Спутник Лайт» прибыли в Свердловскую область

24 августа 2021, 09:49
Сюжет
Коронавирус
Рекордную партию вакцины от коронавируса «Спутник Лайт» в 120 тысяч доз получила Свердловская область. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Куйвашев на своей странице в Instagram.

Этот препарат подходит для ревакцинации, а также для тех, кому не хочется ставить два раза прививку, так как новая партия имеет всего один компонент.

Губернатор отмечает, что разгрузка вакцины уже окончена и теперь ее развозят по больницам. Он добавил, что заболеваемость коронавирусом остается на высоком уровне. Однако вакцинация дает видимый результат.

Также он добавил, что благодаря прививочной кампании учебный год начнется в обычном режиме и выразил надежду на скорый выход на плато.

Напомним, редакция TagilCity.ru разобралась, как и где можно поставить прививку от коронавируса в Свердловской области.

Материалы по теме
23% тагильчан привились от коронавируса
#Коронавирус#Свердловская область#Здоровье#Вакцинация
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 953 04-33-658 или +7 915 019-92-61  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика