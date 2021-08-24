tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 24 августа 2021, 11:04

Published 24 августа 2021, 11:04

Modified 19 августа 2024, 22:41

Updated 19 августа 2024, 22:41

5 лет живет без света из-за миллионного долга екатеринбурженка с двумя детьми

5 лет живет без света из-за миллионного долга екатеринбурженка с двумя детьми

24 августа 2021, 11:04
Фото: 1MI.
Из-за долга по оплате ЖКХ на сумму более миллиона рублей УК отключила электричество у матери-одиночки в Екатеринбурге. У женщины две дочери, одна из которых инвалид, а вторая — школьница.

По словам женщины, телефоны они заряжают у соседей, а в темное время суток зажигают свечи или включают фонарик.

Такая ситуация длится уже пять лет, мы иногда самовольно подключаемся к сетям, но отрубают снова, рассказала екатеринбурженка Ура.ру.

По ее словам, работать она временно не может, так как сломала ногу. Старшая дочь попала в ДТП и стала инвалидом, а младшей скоро идти в школу и надо учить уроки. Денег не хватает даже на еду и лекарства.

В УК пояснили, что к 2016 году семья задолжала 800 тысяч рублей, а с 2017 года не поступило ни одного платежа. Там рассказали, что по закону могут отключить и газ, и горячую воду, а не только электроэнергию.

Судя по квитанции за март 2021 года долг женщины составляет более 600 тысяч рублей и 400 тысяч — это пени. Адвокат считает сумму пеней неадекватной, он пояснил, что штрафы не должны служить обогащению кредиторов.

Напомним, жительница Екатеринбурга пять лет живет без света. Ее долг за ЖКХ составляет 700 тысяч рублей.

2,5 года жительница Екатеринбурга живет без света из-за долга в 700 тысяч
Узнать подробнее
Материалы по теме
Тысячи жителей Нижней Салды почти сутки остаются без светаВ поселке под Екатеринбургом без света из-за пожара остались 3 тысячи человек
#Общество#Новости УрФО#Долг#Энергетики#Отключение#Свет#Екатеринбург
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 953 04-33-658 или +7 915 019-92-61  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика