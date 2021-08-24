Для строительства новой котельной на Максарева демонтируют канализацию в Тагиле

Напомним, проект на строительство котельной должен быть готов до 31 декабря 2021 года, на него было выделено 513,5 тысячи рублей. Цена самой котельной составляет 18,7 миллиона рублей. Сейчас на улице Максарева, 7 находится пустырь, на котором раньше был недостроенный интернат.