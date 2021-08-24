Осы атаковали тагильских садоводов

По словам ученых, в конце августа в Свердловской области сезон бумажных ос. Такое название они получили из-за цвета ульев, которые напоминают серую бумагу. В это время года насекомые выводят личинок и добывают им пропитание. Потомство они кормят мясом, а взрослые особи всеядные. Людей они обычно без причин не жалят.