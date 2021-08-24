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Posted 24 августа 2021, 12:33

Published 24 августа 2021, 12:33

Modified 29 ноября, 18:20

Updated 29 ноября, 18:20

Осы атаковали тагильских садоводов

24 августа 2021, 12:33
На нашествие ос пожаловались тагильские садоводы. Насекомые летят на запах еды, но не жалят людей.

Один из владельцев садового участка сообщил, что из дома невозможно выйти с едой. Особенно осы слетаются на арбузы и дыни. Он пояснил, что боится выпускать внуков на улицу, в аномальную жару приходится сидеть дома, сообщает пресс-служба администрации города.

По словам ученых, в конце августа в Свердловской области сезон бумажных ос. Такое название они получили из-за цвета ульев, которые напоминают серую бумагу. В это время года насекомые выводят личинок и добывают им пропитание. Потомство они кормят мясом, а взрослые особи всеядные. Людей они обычно без причин не жалят.

Напомним, ранее жители Екатеринбурга также пожаловались на большое число ос, которые летают даже в центре города.

На нашествие ос пожаловались жители Екатеринбурга
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#Нижний Тагил#Здоровье#Садоводы#Администрация Нижнего Тагила#Насекомые
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