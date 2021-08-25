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Posted 25 августа 2021, 08:37

Published 25 августа 2021, 08:37

Modified 18 сентября 2022, 12:12

Updated 18 сентября 2022, 12:12

2 аварийных дома на улицах Кленовая и Продснаба снесут в Нижнем Тагиле

2 аварийных дома на улицах Кленовая и Продснаба снесут в Нижнем Тагиле

25 августа 2021, 08:37
Фото: 1MI.
3,3 миллиона рублей выделено на снос двух аварийных домов на улицах Кленовая и Продснаба в Нижнем Тагиле.

Заказчиком выступает МКУ «Служба заказчика городского хозяйства» Нижнего Тагила. Работы необходимо окончить за 40 дней после заключения контракта.

На улице Кленовая, 2 снесут двухэтажный жилой дом на 12 квартир из шлакоблока, а на улице Продснаба, 5 — одноэтажное строение из бруса.

До начала работ нужно огородить территорию. Подрядчику необходимо убирать стройплощадку от мусора, а после демонтажа сделать обратную засыпку и планировку территории, а также соблюдать природоохранную деятельность.

Контракт действует до 31 декабря 2021 года. Заявки от потенциальных подрядчиков принимаются до 1 сентября.

Напомним, а тагильском поселке Уралец будет снесен дом на улице Трудовая, 32. Соответствующее постановление подписал мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев.

Аварийный многоквартирный дом будет снесен в поселке Уралец в Нижнем Тагиле
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#Общество#Нижний Тагил#Эксклюзив#Аварийное жилье#Снос
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