О причинах проведения выставки в цирке рассказала команда Уральской биеннале

Инсталляции и обширная программа будут представлены в цирке со 2 по 25 октября. Организаторы рассказали на своей странице в Instagram, что заметили привлечение внимания к площадке художников, а в частности к проблеме эксплуатации и жестокого обращения с животными. Также организаторы отмечают, что также не поддерживают насилие.