О причинах проведения выставки в цирке рассказала команда Уральской биеннале

Posted 25 августа 2021, 04:10
Published 25 августа 2021, 04:10
Modified 29 ноября, 18:19
Updated 29 ноября, 18:19
Инсталляции и обширная программа будут представлены в цирке со 2 по 25 октября. Организаторы рассказали на своей странице в Instagram, что заметили привлечение внимания к площадке художников, а в частности к проблеме эксплуатации и жестокого обращения с животными. Также организаторы отмечают, что также не поддерживают насилие.
В посте команда пишет, что для проведения мероприятий всегда выбираются сложные и неожиданные площадки. Иногда они находятся в плачевном состоянии и с неопределенным будущим. По словам организаторов, благодаря биеннале публика впервые посещала выбранные пространства и начинала думать про их будущее.
Цирк — неоднозначное и по-своему проблематичное место, и мы ставим перед собой задачу осмыслить его в различных общественных и культурных контекстах. Искусство всегда действовало и будет действовать таким образом — оно служит проводником изменений, пишут организаторы.
Напомним, ранее художница из Нижнего Тагила Алиса Горшенина выступила против проведения биеннале на площадке екатеринбургского цирка, отметив, что она против насилия над животными. Кроме того, она запустила флешмоб против мероприятия. Сама девушка отказалась в нем участвовать.