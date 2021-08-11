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150 художников потребовали не сотрудничать с цирком организаторов Уральской биеннале

11 августа 2021, 12:24
Фото: 1МI
Художники посредством написали открытое письмо организаторам Уральской индустриальной биеннале современного искусства. В нём они попросили не проводить мероприятия в екатеринбургском цирке из-за использования животных в своих представлениях.

Авторы документа придерживаются мнения, что учредители этой выставки на стороне Российского государственного цирка, не собирающегося отказываться от программ с животными.

Данное обращение также является своеобразным ответом учредителям, которые в июле 2021 года заявили, что желают сделать арену цирка площадкой для проведения их мероприятий из-за непростой исторической ситуации с цирком в России, пишет Znak.

Кроме того, составители письма предложили организаторам принять участие в круглом столе совместно с зооактивистами, включить в программу выставки мероприятия, которые посвящены жестокому обращению с животными в РФ.

Напомним, нижнетагильская художница Алиса Горшенина недавно организовала флешмоб «Циркеннале» против проведения Уральской биеннале в цирке Екатеринбурга. С помощью этого флешмоба Алиса хочет, чтобы обратили внимание не только на эту ситуацию, но и в целом к проблемы цирковых представлений с животными в России.

Тагильская художница организовала акцию против проведения биеннале в здании цирка
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#Художники#Письмо#Цирк#Свердловская область#Обращение#Животные#Общество
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