150 художников потребовали не сотрудничать с цирком организаторов Уральской биеннале

Напомним, нижнетагильская художница Алиса Горшенина недавно организовала флешмоб «Циркеннале» против проведения Уральской биеннале в цирке Екатеринбурга. С помощью этого флешмоба Алиса хочет, чтобы обратили внимание не только на эту ситуацию, но и в целом к проблемы цирковых представлений с животными в России.